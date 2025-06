A forma mais fácil de descascar alho que você vai ver hoje

Dica tem ganhado espaço entre chefs e donas de casa porque além de prática, evita o desperdício de alho e mantém o sabor intacto

Ruan Monyel - 16 de junho de 2025

(Foto: Ilustração/Youtube/Pâmela Magalhães)

Descascar o alho é, para muitos, uma das tarefas mais chatas da cozinha, afinal, a casca gruda nos dedos e o cheiro que fica nas mãos, acabam tirando a paciência.

Mas você já pensou a maravilha que seria se existisse uma forma rápida, prática e sem bagunça para resolver esse problema?

A boa notícia é que esse truque existe, e funciona de verdade e ainda evita o cheiro forte que o alho costuma deixar na pele.

O tempero é um ingrediente fundamental na culinária brasileira, presente em quase todas as receitas, sejam do dia a dia ou pratos especiais.

Ao contrário do que muita gente faz, descascando manualmente, com faca ou apertando cada dente individualmente, há uma técnica infalível que facilita esse processo: colocar os dentes de alho no micro-ondas.

Embora pareça loucura, esse método é simples, basta separar os dentes que você deseja usar e colocá-los no micro-ondas por aproximadamente 20 segundos.

Quando retirados, a casca praticamente se solta sozinha, permitindo que você descasque todos os dentes rapidamente e sem esforço.

Isso acontece porque a umidade interna do tempero aquece e cria uma leve pressão sob a casca, fazendo com que ela se desprenda com facilidade.

Essa dica tem ganhado espaço entre chefs e donas de casa porque além de prática, ela evita o desperdício de alho e mantém o sabor intacto.

Diferente de esmagar com faca ou deixar de molho por muito tempo, esse truque conserva a textura e o aroma natural do alimento.

Quem experimenta, não volta mais ao método antigo, afinal, qualquer economia de tempo e esforço na cozinha é sempre bem-vinda.

