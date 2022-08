Morre criança de 03 anos que foi baleada na cabeça durante tiroteio em Goiânia

João Vinícius Muller Mendes, de 03 anos, não resistiu às consequências de um tiroteio em que foi vítima no último sábado (03). Ele foi baleado na cabeça, enquanto estava em frente a uma distribuidora de bebidas com o tio, de 19 anos, no Jardim Cerrado I, em Goiânia.

Desde então, o garoto está internado no Hospital de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol). Na segunda-feira (15), inclusive, a unidade de saúde abriu protocolo de morte cerebral. O resultado, que poderia sair em até dois dias, teve desfecho triste nesta terça-feira.

De acordo com a Polícia Militar (PM), a criança estava acompanhado do tio, de 19 anos, quando três homens chegaram em um carro vermelho e atiraram contra os dois. Horas antes, o jovem teria se envolvido em uma confusão por rivalidade entre clubes de futebol.

A polícia prendeu os três envolvidos, que confessaram o crime. Um deles relatou que o tio do menino tentou arrancar a camisa de time de um familiar com quem confraternizava em uma pastelaria.

Após uma briga generalizada, o jovem deixou o local e foi localizado pelos homens próximo a uma distribuidora. Ao atirarem contra ele, que foi atingido pelos tiros no ombro e na perna, também acertaram o sobrinho na cabeça.

Os três foram presos em flagrante e devem responder por dupla tentativa de homicídio. Todos possuem antecedentes criminais por homicídio e tráfico de drogas. Com eles, foram apreendidos duas armas de fogo, drogas e os carros utilizados no crime.