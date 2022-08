Polícia Civil constata que leito do Rio Meia Ponte já foi desviado em 150 metros

O curso d´agua do Rio Meia Ponte, um dos afluentes do Rio Paranaíba e uma das principais fontes de abastecimento de Goiânia, foi desviado. A denúncia bateu na ‘porta’ do titular da Delegacia do Meio Ambiente, Luziano Carvalho, na última sexta-feira (12).

Luziano explica que a perícia foi realizada nesta terça-feira (16) e que foi constatado que o desvio conta com cerca de 150 metros de extensão e que, pelo porte, foi feito com maquinário pesado, como uma retro-escavadeira. “Isso aqui é algo grande, não foi feito por um vizinho que está construindo uma casa, entende?”, argumenta. As investigações seguem nos próximos dias.

Na prática, é como se uma espécie de ‘estrada construída’ em forma de aterramento ligasse uma margem a outra – engolindo dezenas de metros da Área de Preservação Permanente (APPs).

Luziano acredita que a obra, de grande impacto no ecossistema, deva ter começado há pelo menos um mês. Na prática, afirma que, para piorar, a parte do rio que foi aterrada terá agora que ser entulhado.

O delegado afirma que, ao que tudo indica, o Poder Público seja o responsável pelo desvio. “Mas isso só pode ser feito em algumas situações, quando for de interesse público, interesse social, mas com baixo impacto ambiental”, explica.