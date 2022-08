Aposentados e pensionistas vão receber 14º salário em 2022? Veja o que se sabe

Uma dúvida frequente entre os aposentados e pensionistas brasileiros diz respeito a quando poderão enfim ter acesso ao pagamento do 14º salário.

Essa incerteza ocorre pelo fato do Projeto de Lei (PL) nº 4367, que prevê o pagamento do 14º salário, ter sido proposto ainda em 2020, mas sem resultado até o momento.

Mesmo após mais de dois anos, o PL que determina que a modalidade seja paga para os aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), segue em tramitação no Congresso Nacional.

Para que enfim possa se tornar lei, é necessária a aprovação do projeto na Câmara dos Deputados, Senado Federal e por fim a sanção do presidente da República, Jair Bolsonaro (PL).

Expectativa para caso o Projeto de Lei seja enfim aprovado, é de que mais de 30 milhões de brasileiros possam receber o benefício, sendo eles aqueles que recebem aposentadoria, auxílio-doença e pensão por morte.

Mas, afinal, tem alguma expectativa para que o pagamento já possa ocorrer neste ano? Confira.

Aposentados e pensionistas receberão 14º salário em 2022? Veja o que se sabe

Infelizmente, as notícias para os aposentados e pensionistas do INSS que aguardam o recebimento do 14° salário não são boas.

Isso porque mesmo após tanto tempo da criação, o Projeto de Lei que propõe tal pagamento segue em tramitação na Câmara dos Deputados, aguardando ainda que uma comissão especial seja criada para enfim analisar o texto do projeto já apresentado.

Além disso, antes que o projeto possa ser encaminhado para o Senado, é necessário ainda que enfrente diferentes comissões dentro da Câmara.

Se for aprovado, é importante ressaltar que o pagamento do 14º salário para os aposentados e pensionistas do INSS será apenas temporário, pois agiria como uma espécie de auxílio provisório pensado para reduzir os impactos financeiros causados pela pandemia da Covid-19.

Dessa forma, tendo o salário-mínimo como base para o cálculo da quantia à ser recebida, o benefício referente aos anos de 2020 e 2021 será pago de forma excepcional.

