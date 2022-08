Avanço de frente fria deve trazer chuva a Goiás nesta semana

Depois de uma semana de intenso calor, algumas cidades de Goiás devem experimentar uma baixa na temperatura. Até mesmo a tão esperada chuva deve aparecer.

Isso porque uma massa de ar polar vai passar por algumas regiões do Brasil nesta quinta (18) e sexta-feira (19), e deve influenciar os termômetros goianos.

De acordo com o meteorologista do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo), André Amorim, a frente fria vai avançar pela região Sudeste do Brasil, formando um corredor de umidade que vai favorecer a alteração climática.

“Essa frente fria não vai entrar em Goiás, ela vai apenas influenciar”, explica o profissional.

A expectativa é que nesses dias, a chuva passe pelo Sul, com temperatura mínima de 17ºC podendo atingir 33ºC e Sudoeste goiano, marcando entre 16ºC a 33ºC.

Para os anapolinos e demais moradores das partes Centro e Norte do estado, o tempo segue estável e sem chuva. Os termômetros da capital goiana também devem chegar a 33ºC, nesta quinta-feira (17).

As principais cidades que vão receber o aumento de umidade são Rio Verde, Itumbiara e Jataí. Nestes locais, a previsão é de sol com variação de nebulosidade e possibilidade de chuvas em áreas isoladas.