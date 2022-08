Jovem que fugia da PM bate em carro e voa sobre o veículo em Uruaçu; veja o vídeo

Imagens de câmeras divulgadas nesta quarta-feira (17) mostram o momento em que um motociclista, de 18 anos, bate na lateral de um carro e sai dando pirueta por cima do automóvel.

De acordo com o Metrópoles, o jovem estava fugindo de uma viatura da Polícia Militar (PM) em Uruaçu, cidade na região Norte de Goiás.

Ele era perseguido pela suspeita de desobediência e direção perigosa pelas ruas do município

O episódio foi registrado no último domingo (14) e pelas imagens é possível ver o momento em que ele bate no veículo e faz um giro no ar, antes de cair no chão.

Socorrido, o rapaz foi encaminhado para o Hospital do Centro Norte (HCN), em Uruaçu. Segundo o último boletim médico divulgado pela unidade de saúde, ele está em estado grave, estabilizado e sem risco de morte.