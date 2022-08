Pirenópolis recebe festival gastronômico com chefs reconhecidos em todo o País

A cidade de Pirenópolis vai prestigiar a a 6ª edição do Festival Gastronômico Cozinha Raiz. A cerimônia de abertura, nesta quinta-feira (18) acontecerá na Fazenda Babilônia e segue, até domingo (21) no Largo da Avenida Beira Rio, localizado no Centro Histórico da Cidade.

Os interessados em participar da festa devem fazer a inscrição por meio do número de telefone (62) 98590-2236. Vale ressaltar que as vagas são limitadas.

O evento é realizado pelo chef embaixador da gastronomia, Gilmar Borges e, ao contrário das outras edições, o tema escolhido dessa vez foi “Cozinha Raiz, o maior patrimônio do Brasil”.

Ao todo, o festival reunirá mais de 30 cozinheiros profissionais que irão apresentar alguns dos principais pratos característicos de cada região do Brasil.

Além de serem apresentados a ingredientes poucos conhecidos, os convidados também poderão participar de algumas atividades preparadas pela organização do evento como aulas de cozinha, shows, workshops, oficinas, feiras gastronômicas, degustações programadas e harmonização de bebidas artesanais.