Polícia vai investigar incêndio que bagunçou o trânsito do Centro de Anápolis

Um inquérito para apurar as causas do incêndio que destruiu a tubulação da galeria pluvial que corta a Avenida Goiás, no cruzamento com a Brasil, no Centro de Anápolis, foi aberto pela Polícia Civil.

O responsável é o delegado Daniel Nunes, titular do 3º Distrito Policial. O que a corporação quer saber é se o fogo foi criminoso.

As chamas que consumiram a estrutura e obrigaram a Prefeitura a fechar o cruzamento para trocar as manilhas foram deflagradas na madrugada da última sexta-feira (12).

O incêndio deixou uma pessoa em situação de rua ferida. Ela foi levada ao Hospital Estadual de Urgências Dr. Henrique Santillo (HEANA). O delegado pretende ouvi-la no inquérito.

Vídeos e fotos de testemunhas que passaram pelo local mostram fumaça preta saindo dos bueiros. Bombeiros e policiais socorreram às pressas pessoas que estavam por lá.

O fogo destruiu as galerias e comprometeu toda a estrutura. Por isso, já na tarde de sexta-feira, o cruzamento foi fechado para o trânsito para uma obra emergencial. Ao todo, são 140 metros da estrutura que precisam ser refeitos.

A interdição bagunçou o trânsito de Anápolis na região central, uma vez que todo o tráfego se concentrou sobre o viaduto e quem precisa acessar a Goiás pela Brasil precisa se deslocar até o viaduto Nelson Mandela. A expectativa é terminar tudo até a próxima sexta-feira (19).