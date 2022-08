2 crianças e 5 adultos morreram em gravíssimo acidente entre Piracanjuba e Caldas Novas

07 pessoas morreram em um acidente brutal na manhã desta quinta-feira (18) na GO- 139 entre os municípios de Piracanjuba e Caldas Novas. O Corpo de Bombeiros não adiantou as identidades e idades das vítimas, mas 02 eram crianças do sexo masculino.

Imagens mostram que o impacto frontal foi tão forte que um carro se partiu ao meio e uma das crianças foi arremessada para fora do veículo. O outro, que foi parar fora da pista, ficou com a parte dianteira bastante destruída.

Os carros envolvidos eram um Toyota Corolla e um Renault Duster, que bateram nas proximidades do Posto Alto da Boa Vista. Houve ainda risco de incêndio por conta do vazamento de combustível e um dos corpos que estava preso às ferragens precisou ser retirado rapidamente.

Foram acionadas as guarnições de resgate e combate incêndio, além do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), Instituto Médico Legal (IML) e Polícia Rodoviária Estadual (PRE) – que controla o tráfego em apenas um pista.