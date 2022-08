Existem algumas verdades sobre o gênero masculino que quase ninguém fala, mas são extremamente importantes para os compreender melhor, como os principais elogios que os homens gostam de ouvir.

Podem tentar manter as aparências de durões e super-heróis, mas existe sim um lado sensível em todos eles, que adora ser reconhecido, cuidado e apreciado.

E claro que têm alguns elogios, especificamente, que conseguem deixar qualquer homem emocionado e derretido. Diante disso, separamos uma pequena lista com boas dicas para você. Confira!

6 elogios que os homens gostam de ouvir, mas têm medo de assumir:

1. O jeito

Pode parecer algo pequeno, mas todo homem adora ser elogiado com o que possuem de mais natural: o jeitinho deles.

Seja a forma humorada de levar a vida, seja o foco com os objetivos pessoais, quando uma mulher elogia essa questão, eles se sentem tão especiais e completos.

2. O humor

Como dito, o homem elogiado pela forma que lida com as coisas o deixa bastante animado. E se o rapaz prefere levar a vida de uma forma mais descontraída, encontrar alguém chata e fechada é o caos para ele.

Logo, se a garota elogiar o que ele tem de mais puro, ele provavelmente ficará muito feliz e grato. Pode ser que boas demonstrações físicas de afetos partam após esse elogio.

3. Sonhos

Um homem que projeta bastante o futuro e mantém um determinado foco nisso se surpreenderá e sentirá muito acolhido caso seja reconhecido pela garota que está se envolvendo.

Isso significará para ele que as chances dele estar no caminho certo são grandes. Poderá, inclusive, aumentar a confiança na pessoa.

4. Voz

A quantidade de homens que são inseguros com as próprias vozes é imensurável, principalmente entre os 12 e 20, quando é possível ter oscilações na voz.

Apesar dessa situação melhorar com a chegada da fase adulta, eles podem continuar desgostosos do próprio timbre, portanto, elogiar essa característica pode fazer qualquer homem se sentir mais confiante com a parceira.

5. Estética

Não muito diferente das mulheres, é claro que todo homem gosta de sentir que está bem. Então, um elogio sobre as características físicas dele pode cair super bem e o fazer ficar mais tranquilo.

É bom apostar nos olhos, sorrisos e cabelo. Acredite, ele vai se sentir o ‘cara’ depois que fizer esse elogio.

6. Inteligência

Não só eles, mas qualquer pessoa gosta bastante de ser reconhecida pela bagagem intelectual, afinal, a aparência pode ser modificada.

Esse elogio poderá facilmente deixar ele se sentindo uma pessoa especial.

