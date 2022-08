“Sou louco para passar o Natal com meu pai”, diz João Guilherme após Leonardo ignorá-lo

O ator João Guilherme, filho de Leonardo, decidiu abrir o coração sobre a relação que mantém com o pai, apesar das agendas divergentes e fez um desabafo: “sou louco para passar o Natal com meu pai”.

Em entrevista ao PodDelas, apresentado por Boo Unzueta e Tata Estaniecki, o jovem explicou que apesar de não ter um vínculo tão próximo com o sertanejo, ainda o admira muito.

Entretanto, com o distanciamento, acabou se aproximando mais do padrasto, Danilo Tuffi, marido de sua mãe, Naira Ávila. Logo, no Dia dos Pais, faz questão de homenagear o familiar.

“Todo Dia dos Pais eu me vejo num rush de ‘eu tenho padrasto, avô e pai'”, começou João Guilherme, que enfatiza não conseguir muitos contatos com Leonardo, devido a inconstância do cantor.

“Meu padrasto é muito meu pai também. Família é um conceito, você pode escolher cuidadosamente a sua. Danilo é um cara que eu tenho foto direto, porque ele mora comigo, está na minha casa todo dia. Direto eu estou com ele”, disse o jovem.

Um outro grande desabafo do artista foi sobre as cobranças de ‘declarações’ em datas comemorativas. “Não tenho foto com meu pai. Teria que pegar uma foto tirada do meu iPhone 4, lá em 2013, só para subir um texto que é literalmente para vocês [seguidores]”.

“Porque não é para o meu pai. Meu pai não fica navegando no Instagram, ele tem administradores no Instagram dele. Odeio essa coisa forçada de ‘é Dia dos Pais, eu tenho que postar uma declaração para o meu pai, senão não amo ele'”, finalizou.

Para João Guilherme, não há tantos problemas em ter a ‘ausência’ do pai, tendo em vista que ele compreende a agenda superlotada do artista.

“Não atendeu porque estava fazendo show. Meu pai trabalha, eu trabalho muito, por isso não vejo muito meu pai, porque temos duas agendas para conciliar”, justificou.

“Falei com a Poliana [Rocha, atual esposa de Leonardo] e no dia seguinte mandei mensagem para ele. Confesso que ele não respondeu. Mas não me importo, porque meu amor pelo meu pai não muda com uma mensagem nem com um post”, completou.