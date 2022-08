Já sabemos bem que existem signos que não combinam de forma alguma e, por mais que tentem muito, só irão se machucar e sair completamente magoados.

Seja por diferenças de lidar com o mundo, formas de enxergar a vida ou princípios, as pessoas dessas casas que listaremos aqui não se bicam de jeito nenhum. Pelo contrário, só vão complicar ainda mais as coisas.

Para entender melhor, separamos uma lista com alguns signos que possuem uma compatibilidade de centavos e poderão sair muito frustrados, caso tentem um vínculo afetivo mais intenso. Confira!

6 signos que não combinam e dificilmente vão encontrar a felicidade no amor:

1. Capricórnio e Sagitário

Os capricornianos, regido pelo elemento terra, são as extremamente pé no chão. Gostam de regras, limites territoriais e não abrem mão do trabalho por nada.

São discretos, mais intimistas e isso seria um susto gigante para os sagitarianos que, por suas vezes, são regidos por fogo, expansivos, falantes e festeiros.

O sagitariano se joga mesmo nas relações, curtem muito, não são nada metódicos e amam a liberdade mais que tudo. Adoram viajar de surpresa e isso irritaria o capricorniano absurdamente.

É! Definitivamente não tem como esses dois juntos darem certo!

2. Gêmeos e câncer

Os geminianos estão no inferno astral dos cancerianos. São, respectivamentes, regidos por ar e água, sendo também bastante diferentes.

Enquanto o primeiro signo possui um espiríto livre, é um excelente falante, detesta rotinas, regras e adoram novidades, o segundo signo é extremamente emotivo, apaixonado e adora manter um relacionamento sério.

Os cancerianos são leais, no entanto, possessivos e ciumentos, chegando a muitas vezes apelar pelo vitimismo e chantagem emocional para conseguirem o que querem.

Essa seria uma relação nitidamente descompensada e recheada de inseguranças e cobranças. Dificilmente poderia dar certo.

3. Aquário e Peixes

Aqui é uma das maiores demonstrações de incompatibilidade do zodíaco. Aquário é o inferno astral de peixes, só para dar início à conversa.

Os aquarianos são individualistas, frios e práticos. Criam uma própria rota no mundinho deles, detestam perder tempo com dramas e costumam fugir de relacionamentos fechados e rígidos.

Por outro lado, os piscianos são os maiores amorzinhos do zodíaco. Eles são extremamente emotivos, sensitivos e não abrem mão de um grude.

As chances de sucesso nessa relação são próximas de zero. Portanto, para evitar frustrações, é melhor deixar isso para lá.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das novidades!