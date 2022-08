Uma série de atualizações estão sendo desenvolvidas pelo WhatsApp para melhorar a troca de mensagens entre os usuários da plataforma. Uma delas são os novos emojis que chegam no WhatsApp em setembro.

Dessa forma, os mensageiros terão mais opções de figurinhas para utilizar durante os bate-papos no aplicativo. No entanto, é necessário ficar atento pois em algumas conversas, os emojis podem ser tirados de contexto e acabar sendo compreendidos de maneira indesejada.

Por isso, o Portal 6 apresenta neste texto o significado dos novos emojis que chegam no WhatsApp em setembro.

Descubra o significado dos novos emojis que chegam no WhatsApp em setembro

Conforme apurado pelo site Emojipedia, cerca de 31 caracteres estão sendo desenvolvidos pelo WhatsApp para serem lançados até o final deste ano.

Inicialmente, as figurinhas serão colocadas em votação pelo público que poderá escolher quais delas irão fazer parte do catálogo de todos os dispositivos móveis.

Os novos emojis que chegam no WhatsApp em setembro farão parte da atualização chamada Emoji 15.0 que contará com imagens para todos os tipos e gostos.

Algumas das novas figurinhas já divulgadas pela plataforma são: um rosto se sacudindo, novas cores de corações, um burro, uma água viva, um prendedor de cabelo, uma asa de anjo, duas maracas, uma flauta e um gengibre.

Além dessas, imagens com um pássaro preto, um ganso e um alce completam a coleção que está prestes a chegar no aplicativo.

Outro caractere que será lançado e tem um significado bastante intrigante é o das mãos espalmadas lateralmente com tons de pele diferentes.

Essas imagens simbolizam a representatividade de cada tipo de pele e dão uma sensação de um empurrão a algo ou em alguém.

Neste ano, o objetivo da empresa foi trazer caracteres que representassem e significasse pautas ligadas a raça, sexualidade e características físicas.

Contudo, até o lançamento oficial, alguns modelos podem sofrer alterações, já que são projetos iniciais e estão sujeitos a mudanças dos fornecedores.

A estimativa é que todas as plataformas recebam as novas funcionalidades até o início de 2023, mas as empresas Google e Microsoft, Twitter, Apple, WhatsApp e Facebook serão os primeiros a serem contemplados.

