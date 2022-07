Quem nunca teve vontade de dar aquela espiada e ver o que as pessoas estão fazendo no WhatsApp, mas sem que o outro perceba? Pois há um método capaz de solucionar esse problema.

Constantemente utilizado no dia a dia, o WhatsApp está em busca de aprimorar e melhorar a experiência dos usuários trazendo novas funcionalidades para a plataforma.

Funções como modo escuro, envio de mídias e vídeos temporários, são alguns dos recursos implementados recentemente pelo aplicativo.

Entre as novidades, está o ‘segredinho’ capaz de ver o que as pessoas estão fazendo no WhatsApp sem que o seu contato saiba que você viu.

Descubra como ver o que as pessoas estão fazendo no WhatsApp sem deixar rastros

Para conseguir ter acesso ao que as outras pessoas estão fazendo no WhatsApp, mas sem deixar rastros, o primeiro passo necessário será entrar na plataforma por meio dos dispositivos Android ou iOS.

Após esse momento, vá até as Configurações e selecione a opção Conta. Assim, aparecerá a opção Privacidade e é nessa que você deve clicar.

Depois, um botão com o nome “Recibos de leitura” virá à tona na tela do seu dispositivo móvel. Basta clicar nele e desativá-lo.

Dessa maneira, você não verá mais a cor azul quando os seus amigos lerem uma mensagem sua e nem eles verão o seu.

Além disso, você poderá ver o status de todos, sem deixar qualquer rastro ou pista de que você, de fato, viu alguma coisa.

