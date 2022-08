Jovem que tentava tirar carteira acaba fazendo o que todo mundo tem medo

Uma jovem, que estava realizando o exame prático para conquistar a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) pelo Departamento Estadual de Trânsito (Detran), acabou capotando o carro e a história tem dado o que falar.

A aluna estava no momento crucial da baliza, na última segunda-feira (15), quando sentiu muito nervosismo e confundiu o pedal do freio com o acelerador, fazendo com que o carro subisse na calçada e capotasse.

O proprietário da autoescola em que ela estava matriculada, Roberto Pereira, contou à imprensa de Florianópolis (SC) – onde o caso aconteceu -, que os fiscais já estavam cientes do estresse da moça.

O empresário explicou que a jovem acelerou fortemente, no exato momento em que deveria frear, e isso foi o fator determinante para que o veículo batesse em uma grade e tombasse, posteriormente.

O Detran, por sua vez, se pronunciou alegando que não teria recebido informações formais sobre a ocorrência, porém alegou que a Corregedoria já estaria em contato com o denunciante.

Apesar do susto e do estresse, ninguém ficou ferido e a aluna poderá tentar realizar a prova outra vez.