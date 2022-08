Promoção da Latam oferta passagens ida e volta saindo de Goiânia por apenas R$ 370,07

Viajar de Goiânia para o Rio de Janeiro pela companhia aérea Latam pode ser opção vantajosa para os goianienses que estão de olho no preço das passagens.

Para chegar até o destino – entre os meses de setembro, outubro ou novembro – o valor de ida e volta está sendo de R$ 370,07.

O preço faz parte de uma promoção realizada pela organização e abrange diferentes destinos do Brasil.

Além do Rio, outros trechos que contemplam a capital também estão inclusos na oferta. De São Paulo para Goiânia, por exemplo, as passagens estão a partir de R$ 302, 40 (ida e volta), com taxas inclusas.

Para pegar um avião de Brasília para a cidade, o valor de ida está em torno de R$ 137,46 também com impostos já acrescentados.

Outras opções de voo saindo de Belo Horizonte, Belém, Curitiba, Porto Seguro e Ribeirão Preto e entre outros também estão sendo ofertadas pela organização.

Para conferir as opções, basta acessar o site da Latam.