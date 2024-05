Artistas de Anápolis se unem em arrecadação de alimentos para famílias carentes

Doações serão transformadas em cestas básicas, destinadas às pessoas em situação de vulnerabilidade

Thiago Alonso - 16 de maio de 2024

Amanda Carvalho, que já teve a oportunidade de cantar com Wesley Safadão, é uma das artistas confirmadas. (Foto: Reprodução)

Alguns dos artistas mais conhecidos de Anápolis se juntaram para uma causa nobre: um super show beneficente com o objetivo de arrecadar doações para a ONG “O amor que nos une”, que atua como suporte para famílias em situação de vulnerabilidade da cidade.

O evento, que conta com entrada beneficente de R$ 20 ou 02 kg de alimento não perecível, será realizado no próximo domingo (19), a partir das 14h, no Bar do Miro, localizado no bairro Anápolis City.

Entre os nomes que marcarão presença no projeto “Música Salva Vidas”, estão Amanda Carvalho, Diogo Dorneles, Léo Bordas, Pedro Mendonça, Sunara Melo, Thaysa Boaventura e o grupo 6 Tá Bom.

Ao Portal 6, Julyana Alves Pimentel, voluntária que atua na ONG desde 2018, explicou que o objetivo do evento é suprir o estoque da organização, que foi gasto durante todo o ano.

“Todo o valor arrecadado, assim como os alimentos, será convertido em cestas básicas, que serão distribuídas ao longo do tempo”, explicou a jovem, de 25 anos.

“O evento será de suma importância para reabastecer nosso estoque, visto que dependemos 100% de doações, não tendo nenhum financiador fixo”, completou.

Segundo a voluntária, a ideia para a ação surgiu em reuniões do grupo, que entraram em contato com estabelecimentos para cederem o espaço para a realização dos shows.

Após a confirmação do local, o Bar do Miro, outros colaboradores entraram em contato com os artistas, que prontamente aceitaram participar do “Música Salva Vidas”.

“No meio do ano, próximo às férias, é um período de baixa. Esse evento será de suma importância para conseguirmos passar por essa época, quando as doações diminuem um pouco, será mais fácil atender às famílias necessitadas”, pontuou.

Julyana ainda explicou que, no momento, a ONG “O amor que nos une” não possui uma sede fixa, mas para realizar as doações, basta que os interessados façam contato pelos telefones disponibilizados nas redes sociais e logo, os voluntários realizarão as coletas.