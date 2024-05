Homem é perseguido por 2 km após quebrar câmera de segurança e tentar arrombar portão em Anápolis

Samuel Leão - 09 de maio de 2024

Suspeito ainda tentou usar um pedaço de pau para resistir à prisão. (Foto: Reprodução)

Após quebrar a câmera de segurança de uma casa e tentar arrombá-la, um homem, de 40 anos, protagonizou uma perseguição de 2 km e acabou sendo preso pela Polícia Militar (PM), em Anápolis, na manhã de quarta-feira (08).

Por volta das 11h, um jovem, de 26 anos, notou toda essa movimentação ocorrendo na própria residência, no bairro Residencial Aldeia dos Sonhos. Ele saiu na porta e viu o suspeito, que fugiu do local na sequência.

A vítima, que mora com a mãe, acionou a Polícia Militar (PM) e relatou o caso. Uma guarnição compareceu à região e realizou diligências, procurando pelo suspeito, identificado pelas roupas que estava vestindo.

Ele foi localizado e resolveu tentar enfrentar a guarnição com um pedaço de pau. Ao perceber que não teria sucesso, ele saiu correndo por aproximadamente 2 km, sendo acompanhado de perto pelos militares.

Saindo do interior do bairro, ele partiu para a região da BR-153, indo parar em um posto de gasolina paralelo a via. Lá, foi cercado e recebeu a ordem de prisão dos policiais, mas resolveu resistir.

Então partiu para cima de equipe, obrigando os militares a utilizarem técnicas para imobilizá-lo. Durantea situação, ele proferia xingamentos contra a guarnição, chamando de “cachorros do governo e vagabundos”.

O suspeito foi algemado e conduzido para a Central de Flagrantes, e a viatura ainda recebeu a escolta de policiais de moto. Preso em flagrante, o homem irá responder pelos crimes de dano e desacato.