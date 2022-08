Criada para ser freira, jovem deixa convento após encontrar vocação que rende muito dinheiro por mês

Após passar oito anos consecutivos dentro de um convento, uma jovem decidiu tomar outros caminhos para ganhar dinheiro e a escolha inusitada dela tem dado o que falar nas redes sociais.

Yudy Pineda vive na Colômbia e decidiu tornar pública como foi a trajetória – passando de freira para produtora de conteúdo erótico na internet.

“Me apaixonei pela vocação das freiras que me ensinaram muito e, por isso, decidi ir com elas. Queria ser como elas porque elas se viam tão puras. Eu disse: ‘Quero estar com elas, quero viver com elas, quero ter essa vida’”, disse.

Acontece que no meio desta caminhada, a moça acabou se apaixonando por uma catequista, que ministrava conteúdo para crianças que realizariam a primeira Eucaristia.

Neste momento de confusão, Yudy preferiu abandonar o clero e se mudar para Medellín, onde conheceu Juan Bustos – fundador de uma instituição particular que ensina assuntos de modelos como sedução, postura corporal e criatividade.

Com isso, ela despertou um interesse gigante pelo novo trabalho e iniciou os vídeos caseiros, começando a faturar US$ 2.5 mil, com apenas 15 dias de serviço.

Atualmente, mãe solo de duas crianças, a colombiana explica que ainda adora ir na igreja. “Eu me sinto muito bem na igreja. Não perco o grupo de oração às sextas-feiras, nem a vigília aos sábados, nem a missa aos domingos”.