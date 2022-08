Jovem encontra o pai homofóbico em aplicativo de encontros para gays e não sabe o que fazer

Um jovem australiano estava navegando em um aplicativo de relacionamentos gays e acabou tendo uma surpresa nada agradável ao encontrar um perfil familiar.

Segundo Jacob, ele viu o perfil no Grindr e achou as paredes do banheiro na foto muito parecidas com as da casa dele.

Imediatamente o rapaz imaginou que fosse o pai, então decidiu chamar a pessoa para conversar. Ele explicou que não estava flertando com ele, apenas tentando descobrir a verdade.

“Eu não estava flertando com ele, apenas iniciei uma conversa normal, disse a ele que gostei da foto dele e perguntei de onde ele era. Então pedi uma foto do rosto dele e quando ele enviou, era meu pai”, desabafou.

O susto foi gigante, tendo em vista que o pai é extremamente homofóbico e chegou a chamar ele de desonra para a família quando Jacob se assumiu gay.

Apesar de tudo, a preocupação do jovem não é com a sexualidade do pai, por ser bastante ‘mente aberta’, mas sim com a saúde do relacionamento dos pais, que ainda são casados e vivem, aparentemente, bem.

“Tenho a mente muito aberta, não me importo se ele é gay, só quero que ele não minta para minha mãe”, reforçou o australiano, que ainda está decidindo se conta toda a verdade para a esposa do pai.