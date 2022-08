Rubens Otoni lança candidatura em mais de 100 cidades em Goiás

Candidato à reeleição, o deputado federal Rubens Otoni (PT) criou uma estratégia para chamar a atenção em pelo menos 100 municípios goianos no final de semana.

A ideia é fazer um lançamento da candidatura com eventos nos municípios onde têm lideranças que o apoiam.

Por enquanto, conforme a Seção Rápidas apurou, o deputado deve participar de pelo menos 13 cidades, onde deve levar o nome do candidato do PT à Presidência do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva.

Algumas delas: Goiânia, Aparecida de Goiânia, Anápolis, Cocalzinho, Valparaíso e Novo Gama. Ele não vai poder participar das 100, mas terá equipes, com carro de som, bandeiras e apoiadores panfletando e plotando carros.

Na eleição de 2018, Rubens Otoni, no quinto mandato, foi o único que conseguiu votos nos 246 municípios. Não há confirmação que o candidato ao governo da legenda, Wolmir Amado, participe de qualquer um dos eventos.