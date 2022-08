Cinco viaturas da corporação precisaram ser mobilizadas para a ocorrência. O galpão está localizado Rua Xisto T. da Gama, no Setor Oeste.

Outros 12 carros estavam no local e foram preservados. Antes da ocorrência, de acordo com os bombeiros, quatro veículos já tinham sido atingidos pelas chamas. Foram utilizados 1 mil litros de água para apagar o fogo, que se alastrou pelo pátio do lugar.

As causas do incêndio ainda são investigadas.