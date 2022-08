Os aparelhos celulares foram inventados, propriamente ditos, em 16 de outubro de 1956. De lá pra cá, muita coisa mudou e esses objetos realizam muito mais tarefas do que executar uma simples ligação.

Atualmente, com as inúmeras funcionalidade de um smartphone, estão algumas que passam despercebidas, mas podem ser bastante úteis no nosso dia a dia, inclusive, podendo até salvar vidas,

Função secreta escondida nos celulares pode ser capaz de salvar a sua vida; aprenda a ativar

Primeiramente, é bom ressaltar que esta função é bastante útil quando você estiver em situações de risco como, cair e se machucar, sofrer algum acidente ou então estiver se sentindo ameaçado.

A ferramenta está disponível para celulares iOS (iPhone) e alguns aparelhos Androids, porém as configurações variam para ambos aparelhos.

Veja como configurar o recurso S.O.S para Androids:

Como dito antes, não são todos os modelos Android possuem o recurso de emergência. Contudo, se você possuir um aparelho da Samsung, provavelmente a funcionalidade estará disponível . Confira:

– Vá nas configurações e clique em “Recursos Avançados”.

– Depois, acesse “Enviar mensagens SOS” e habilite o recurso.

– Quando ativado, será solicitado um cadastro de um ou mais contatos.

– Continue as orientações e confirme.

– Feito tudo isso, agora, quando você pressionar a tecla de Ligar/Desligar por três vezes rapidamente, os contatos registrados irão receber um alerta emergencial.

Veja como configurar o recurso S.O.S para iOS (iPhone):

Um pouco diferente dos celulares Androids, no sistema do iOS existe também a opção de ficha médica. Aprenda:

– Procure o aplicativo “Saúde”, já vem instalado no aparelho.

– Acesse a opção “Ficha Médica”.

– Clique em “Editar”.

– Vá até o final e selecione o item “adicionar contato para emergências”.

– Clique nos contatos que deseja registrar e confirme.

Em caso de emergência, uma pessoa que estiver próxima de você, pode pegar o seu celular e ligar para um dos números cadastrados. Os contatos podem ser acessados na tela de bloqueio do aparelho.

S.O.S

Para ativar o recurso de SOS é muito simples:

– Vá até os “Ajustes” do iPhone.

– Encontre o item ‘SOS de Emergência’ e habilite.

– Se você estiver em perigo, basta pressionar o botão que aparece na tela para ativá-lo. Por padrão, normalmente é o botão que bloqueia e desbloqueia a tela.

Logo após o procedimento, seu iPhone irá entrar em contato com o serviço de emergência local. E depois, os números que você registou, devem receber uma mensagem informando que você usou o recurso de alerta.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!