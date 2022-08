Um acidente entre uma van e uma moto deixou um motociclista ferido, neste sábado (20), em Goiânia. A batida entre os veículos ocorreu no cruzamento entre a Avenida Francisco Sales e a Rua 3, no bairro Vila Pedroso.

O motorista de uma van que presta serviços para a Prefeitura de Goiânia, e que levava pacientes para tratamento de hemodiálise, foi surpreendido por um motociclista que não teria obedecido a sinalização de ‘pare’ do cruzamento. O acidente aconteceu por volta de 14h45.

O homem que pilotava a moto colidiu na parte frontal do veículo e foi arremessado em cerca de 5 metros do local do impacto. Ele teria caído na via já desacordado. O condutor da van foi quem providenciou a sinalização da via e acionou o Corpo de Bombeiros, que prestou os primeiros socorros à vítima.

Ele foi encaminhado ao Hospital de Urgências de Goiás Dr. Valdemiro Cruz (HUGO), onde encontra-se internado. Já o condutor da van foi submetido ao teste do bafômetro e teve resultado negativo para ingestão de bebida alcoólica.

Aos agentes da Delegacia de Crimes de Trânsito (Dict) da capital, o patrão da vítima, que também é proprietário da motocicleta que ele conduzia, disse que o homem era do Rio de Janeiro. Por conhecê-lo há muitos anos, teria oferecido moradia e trabalho em Goiânia.

A vítima atuava como vendedor e utilizava a motocicleta envolvida no acidente como ferramenta de trabalho. Apesar disso, foi constatado que ele não possui Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Neste sábado, o homem teria saído da empresa por volta das 9h e retornado ao trabalho, três horas depois, embriagado. Ele foi aconselhado pelo patrão a não pegar a motocicleta, mas teria saído com ela mesmo assim.