6 benefícios que todo trabalhador tem direito ao tirar férias e não sabe

As férias podem ser consideradas como um dos momentos mais aguardados por cada trabalhador brasileiro que se dedica diariamente à sua profissão.

Pé na areia, sol, piscina, descanso, curtir com a família e os amigos. Vários são os planos pensados exclusivamente para o período, porém, em alguns casos, bate aquela incerteza sobre o que poderá acontecer.

Por mais que o período seja tão sonhado diariamente, diversos trabalhadores não fazem ideia dos direitos que possuem ao tirar férias.

Então, se você quer saber os direitos que possui ao tirar o seu merecido tempinho de descanso, confira a seguir.

6 benefícios que todo trabalhador tem direito ao tirar férias

1. Férias remuneradas

Claro que um dos melhores benefício para todos os trabalhadores, é poder continuar recebendo aquele suado salário mesmo durante o período de férias.

Ao menos dois dias antes do período de descanso, a empresa contratante precisa efetuar o pagamento dessa pequena pausa para o seu funcionário.

2. Vender férias

Um benefício que poucos sabem, é que todo trabalhador possui o direito de vender uma certa parte das suas férias ao empregador.

1/3 do período de descanso é o equivalente ao mesmo tanto do valor do salário, o que pode acabar sendo um bom negócio para o profissional.

É importante ressaltar que não é porque o trabalhador está vendendo a sua folga que ele ficará sem qualquer dia para relaxar. Afinal, não podem ser vendidos mais de 1o dias.

3. Fracionamento das férias

Um outro benefício que o profissional possui total direito, é o de optar pelo fracionamento das suas férias.

Neste caso, ao invés de tirar 30 dias corridos para descanso, o trabalhador pode combinar com o empregador uma forma que fique melhor para todos, podendo dividir esse período em até três.

Com isso, ao invés de apenas um único momento ao ano para esfriar a cabeça, é possível obter um pouquinho mais.

4. Terço de férias

Pode ser que você nunca tenha ouvido falar no termo “terço de férias”, mas saiba, esse benefício é um direito que pode ser uma verdadeira mão na roda durante o período.

O que isso quer dizer? Basicamente, nas férias o trabalhador deve receber do empregador o equivalente a um terço do seu salário, o que na prática quer dizer um acréscimo desse um terço na quantia a ser recebida.

5. Período de férias

Todo trabalhador possui o direito garantido por lei de tirar 3o dias de ausência após ter completado 12 meses consecutivos de trabalho.

Mesmo que exista a possibilidade de vender parte desse período, é uma decisão que deve ser tomada exclusivamente pelo profissional.

6. Plano de saúde

Se a empresa para que você trabalha fornece plano de saúde, saiba que tal benefício não pode ser retirado durante o período de férias.

Inclusive, esse tempo de ausência do trabalho é o mais utilizado pelos profissionais para cuidar da saúde, o que aponta um motivo extra para que o plano não possa ser retirado.

