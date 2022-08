Goiânia quer se tornar a capital mais arborizada do mundo

Goiânia já é, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o município mais arborizado do Brasil entre os que possuem mais de um milhão de habitantes. Agora, a meta é alcançar patamares internacionais: a Prefeitura da capital quer receber o título de cidade mais verde do mundo.

Para isso, segundo o prefeito Rogério Cruz (Republicanos), a administração investirá em novos parques e praças. No caso destas últimas, está prevista a construção de 65 novos projetos, além de revitalizações em estruturas deterioradas.

A informação foi repassada pelo prefeito em inauguração do Parque Buritis Sebastião Júlio de Aguiar, localizado na região Sudoeste da capital. “Além das praças, estamos ganhando o que mais encanta em Goiânia, os parques. Para mim, essa entrega é uma grande honra e alegria, porque me faz acreditar que podemos chegar a esse título inédito”, afirmou.

No intuito de alcançar a meta ambiciosa, a capital também tem investido no plantio de mudas em áreas públicas – o número já ultrapassou um milhão desde 2020. Segundo levantamento realizado pela Agência Municipal do Meio Ambiente (Amma), o município já é o primeiro no ranking brasileiro com a maior quantidade de árvores plantadas em vias públicas.

A Organização das Nações Unidas (ONU) recomenda que, para cada habitante, haja pelo menos 12 m² de área verde nas cidades. Goiânia já ultrapassou oito vezes esse número com o total de 94 m², com 89,5% das vias públicas arborizadas.