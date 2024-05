Ex-BBB é “desmascarada” após afirmar estar em Goiânia, mas tirar foto em hotel de Anápolis

Internautas rapidamente reconheceram o cenário anapolino e não deixaram barato: 'tem vergonha de falar que está no interior?'

Samuel Leão - 15 de maio de 2024

Atriz esteve hospedada em Hotel de Anápolis. (Foto: Reprodução/Google)

A ex-BBB Beatriz do Brás postou um vídeo, na segunda-feira (13), comemorando ter chegado à Goiânia e afirmando ter amado a cidade. No entanto, internautas a “pegaram no pulo”, pois a paisagem filmada na realidade era de Anápolis.

Dona do bordão “Brasil do Brasil”, e conhecida pelo jeito expansivo e até histérico de se portar, ela hospedou-se no hotel Radisson, situado no bairro Jundiaí. À noite, ela decidiu fazer um registro da janela do quarto.

Na gravação, ela diz “já estou aqui, Brasil, em Goiânia, eita nós. Gente, que lugar maravilhoso, já amei já”, falou, enquanto filmava a vista. A questão é que, para anapolinos, foi extremamente fácil identificar a Avenida Oscar Mohn, logo atrás do Parque Ipiranga.

Logo, a situação foi parar no X – antigo Twitter – onde internautas brincaram com a situação.

“Achou meio que nois (sic) não ia reparar? Tem vergonha de falar que tá no interior?”, ironizou a autora da publicação.

Sobre a ex-BBB

Natural de Guarulhos, São Paulo, ela atua como atriz e vendedora, e ficou famosa pelos vídeos que gravava no Brás, vendendo mercadorias e encenando situações do cotidiano dos trabalhadores. “Olha o rapa”, em referência à fiscalização na região, foi uma das atuações feita por ela no Big Brother Brasil 2024.

Eliminada na fase final do programa, ela protagonizou também um surto ao receber a notícia. Batendo em si mesma e chorando copiosamente, foi amparada pelos outros participantes para se recompor e encerrar a participação.