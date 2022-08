Goiás começa a emitir o novo modelo de RG; veja onde tirar o documento

A nova Carteira de Identidade começou a ser emitida nesta segunda-feira (22), em Goiás. Segundo o Instituto de Identificação da Polícia Civil (PC), mais de 100 moradores já solicitaram a novidade.

Os interessados em realizar a troca de documento devem agendar de maneira prévia pelo site www.vaptvupt.go.gov.br.

Nesta primeira fase, a identidade só está sendo emitida para cidadãos que não possuem o RG cadastrado. No entanto, a expectativa é de que o serviço seja ampliado para toda a população no prazo de 15 dias.

Por enquanto, o documento está sendo emitido apenas nas unidades do Vapt-Vupt da Praça Cívica, em Goiânia e no Vapt-Vupt de Anápolis. Em Alexânia, a emissão está disponível no posto da prefeitura que atende o Programa RG para Todos.

O prazo para que o cidadão esteja com o novo documento em mãos é de 15 dias para os moradores de Goiânia e 20 para as demais cidades do estado.