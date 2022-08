Goiás entra em alerta para varíola dos macacos e SES divulga plano de contigência

O último boletim divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde (SES), nesta segunda-feira (22), apontou que Goiás possui 160 casos confirmados da varíola dos macacos.

Os dados colocam o estado na classificação de risco nível três, em alerta máximo no país. Estado chegou ao patamar onde não é possível identificar a origem da transmissão

Para tentar frear o aumento do número de contaminações, a SES publicou um Plano de Contingência, com todas as definições técnicas de formas de contágio e tratamento da doença.

Dentre as medidas tomadas estão a definição dos hospitais que receberão os pacientes que porventura precisem ficar internados por conta da enfermidade e o protocolo adotado quando um paciente chegar a uma unidade de saúde com suspeita da varíola dos macacos.

Os hospitais escolhidos para o tratamento e internação dos infectados foram o Hospital de Doenças Tropicais (HDT), em Goiânia, Hospital Municipal de Aparecida de Goiânia (HMAP), Hospital Estadual de Santa Helena de Goiás (HERSO), Hospital Estadual de Jataí Dr. Serafim de Carvalho, Hospital Municipal Universitário de Rio Verde, Maternidade Augusta Bastos, em Rio Verde, Hospital Estadual de Anápolis (HEANA), Hospital Estadual do Centro-Norte Goiano (HCN) e Hospital Estadual da Criança e da Adolescente (HECAD).

Para ler o Plano de Contingência completo, clique aqui.