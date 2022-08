Beber aquele drink no final de semana e em rolês com amigos ou família, pode até ser algo tranquilo e servir para dar aquela relaxada depois de uma semana cansativa. Contudo, o excesso de algumas bebidas podem fazer mal ao organismo ao longo do tempo e causar alguns sintomas de alcoolismo.

Por isso, quem bebe com frequência deve ficar de olho! Pois encher a cara constantemente pode trazer alguns danos graves à saúde.

6 sintomas de alcoolismo que quem bebe com frequência deve ficar de olho

1.Dificuldade em raciocinar

A frase ‘Quem bebe, os males espanta’ pode ser uma verdadeira faca de dois gumes para quem gosta de beber acima do limite.

Ao ingerir muita álcool, as substâncias podem afetar a sua capacidade cognitiva da pessoa, já que o item é classificado como uma droga psicoativa.

2.Falta de sono

Outro distúrbio causado pelo excesso da bebida é a falta de sono. Isso porque o álcool tem costume de retardar o sono de um indivíduo, o que pode causar distúrbios como, apneia do sono e sonambulismo.

3. Alteração no humor

Um dos sintomas de alcoolismo que pode afetar gravemente o seu dia a dia é a alteração no humor. O consumo em excesso dessa substância pode causar dependência e, assim, causar síndrome de abstinência.

Quando isso ocorre, a concentração do sangue diminui e causa alterações de humor como irritabilidade, taquicardia e suor.

4. Agressividade

A agressividade é um fator que indica que você está abusando do álcool. Muitas vezes, você pode nem perceber, mas as suas atitudes podem estar desagradando alguns entes queridos e, assim, os afastando da sua vida.

5. Constante necessidade de beber

Quando se começa a beber a todo momento, não tem jeito. A vontade constante de beber mais e mais vai acumulando e se torna um verdadeiro perigo.

Vale lembrar que o álcool é uma droga lícita e, por isso, possui um efeito viciante no organismo humano.

6. Sentimento forte de culpa

Por fim, outro sintoma típico do alcoolismo é a culpa. Como o líquido pode causar uma dependência química, alguns comportamentos e sentimentos ficam mais acirrados se comparados a outros e a culpa é, sem dúvida, um deles.

Portanto, se você se sente bastante culpado ao ingerir algumas gotas do líquido, busque ajuda e maneire no uso de bebidas alcoólicas.

