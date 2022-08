A diabetes é uma grave doença que atinge milhares de pessoas ao redor de todo o planeta e justamente por este sério motivo, é considerada como um problema mundial.

De um modo mais geral, ela pode ser encontrada em dois diferentes tipos, sendo eles o tipo 1, que é autoimune e ocorre devido à destruição progressiva das células do organismo que produzem a insulina.

Além da tipo 2, que é a mais comum e é a grande responsável por cerca de 90% dos casos da doença. Neste caso, ao contrário da anterior, ela é multifatorial, ou seja, pode ser causada pelos mais diferentes fatores, tanto genéticos como até mesmo comportamentais.

Segundo levantamento da Federação Internacional de Diabetes, quase 17 milhões de brasileiros possuem o diagnóstico da condição.

Levando em consideração o cenário mundial, os números são ainda maiores. Apenas em 2021, a mesma pesquisa apontou um aumento de 74 milhões de registros ao redor do mundo. Destes, 537 milhões são apenas adultos.

Pensando na importância do diagnóstico e consequente tratamento, selecionamos alguns sinais que podem ser um alerta para que você busque por um endocrinologista.

6 sinais silenciosos que podem indiciar que você está com diabetes

1. Vontade frequente de urinar

Muitas vezes, a vontade frequente de ir ao banheiro acaba sendo confundida com uma simples infecção urinária. Porém, este pode ser um indicativo de que você está com diabetes.

Isso ocorre devido à maior atividade exercida pelos rins na tentativa de eliminar o açúcar do corpo, fazendo com que o indivíduo sinta uma maior necessidade de urinar.

2. Sede constante

A sede constante pode ter as mais diversas justificativas e uma delas é que o corpo pode estar tentando indicar uma diabetes.

Basicamente, a sensação de sede é explicada pela falta de insulina, que acaba exigindo o dobro do esforço necessário para eliminar a maior quantidade de glicose produzida no sangue e as consequentes altas quantidades de açúcar.

3. Cansaço

Claro que a diabetes não é a única justificativa para o cansaço frequente, porém, essa sensação pode ser um dos sinais da doença.

Neste caso, o desânimo é causado pela distribuição inadequada da glicose nas células do corpo, o que acaba trazendo como consequência a falta de energia.

4. Mau hálito

O mau hálito é um dos sinais mais silenciosos que pode indicar que o paciente possui diabetes.

No caso dos diabéticos, o odor é considerado levemente azedo e um tanto adocicado devido à quebra de gorduras do organismo para serem utilizadas como fonte de energia.

5. Visão embaçada

Nem sempre a visão embaçada é um indicativo de que você precisa de óculos de grau, em alguns casos, o motivo pode ir além.

A maior dificuldade para enxergar com nitidez é um sinal comum da diabetes, acontecendo quando a glicemia está mais elevada no sangue e retornando ao normal após o controle.

6. Fome frequente

Além da sensação frequente de sede, a fome constante é um outro sinal desta tão temida doença.

Essa vontade louca de comer acontece porque com a falta ou baixa quantidade de insulina, o açúcar acaba não sendo armazenado na célula, o que faz com que o corpo entenda que não comeu.

Aviso: Este texto é de caráter meramente informativo e não tem a intenção de fornecer diagnósticos nem soluções para problemas médicos ou psicológicos. Em caso de dúvida, consulte um especialista antes de começar qualquer tipo de tratamento.

