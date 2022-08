Clínica Popular da Saúde na Vila São Joaquim tem ultrassom todo dia e mais de 10 especialidades médicas

Pioneira em Anápolis na oferta de atendimentos humanizados e preços acessíveis, a Clínica Popular da Saúde continua sempre inovando em prol de levar cada mais qualidade de vida para os pacientes.

No início deste ano, por exemplo, foi inaugurada a terceira unidade da clínica na cidade, que fica na Vila São Joaquim e se torna mais importante para os moradores da região Sul diariamente.

É que a expansão dos atendimentos no local é uma das prioridades. Por isso, os pacientes já podem encontrar, por exemplo, ultrassonografias todos os dias pela manhã.

Esse foi um meio que a unidade encontrou para que os anapolinos pudessem encontrar tudo o que precisam em um só lugar, com mais conforto e maior disponibilidade de horários.

A ampliação das consultas médicas também é uma forte realidade, já que são ofertadas no espaço mais de 10 especialidades, dentre elas em Cardiologia e Ginecologia.

E para agendar consultas ou exames, o procedimento é o mesmo para as três unidades da Clínica Popular da Saúde. Interessados só precisam entrar em contato pelo telefone (62) 3324-8593 ou pelo WhatsApp (62) 9 9551-1193.

Lembrando que há ainda uma facilidade para pagamentos, que podem ser feitos à vista ou em até 10 vezes nos cartões. Confira as condições.

Endereços

A unidade da Vila São Joaquim fica numa localização fácil e estratégica para receber os pacientes. Ela pode ser encontrada na Avenida Pedro Ludovico, nas proximidades do Residencial Porto Rico.

Já aqueles que precisam de atendimentos e moram as regiões Central e Norte da cidade também podem buscar as outras unidades.

A do Jundiaí está localizada na Avenida Minas Gerais, perto do Banco do Brasil. Já a da Vila Jaiara fica na tradicional Avenida Fernando Costa.