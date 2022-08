Os corredores da Câmara Municipal de Aragarças, localizado a 420km de Goiânia, ficaram mais movimentados na manhã desta quarta-feira (24).

Isso por que a Polícia Civil cumpriu 03 mandados de busca e apreensão no município, sendo um deles na sede da câmara. O outro foi na casa de um vereador da cidade, preso preventivamente por capitanear esquema de ‘rachadinha’, e um terceiro não revelado pelos investigadores.

Conforme a PC, o esquema ocorria desde 2021. A apuração apontou ainda que o vereador ficava com parte do dinheiro que era pago para um escritório de advocacia para prestação de consultoria e assessoria jurídica ao legislativo. Típico esquema conhecido como rachadinha.

Os pagamentos mensais ao vereador eram uma espécie de ‘garantia’ para a continuidade do contrato de prestação de serviços.

As investigações mostram que os pagamentos eram feitos por meio de depósitos em conta de um parente do vereador, assim como também eram entregues na própria sede da Câmara Municipal, que estaria sendo usada como escritório para a prática do crime. A Polícia, inclusive, obteve filmagens sobre o último pagamento recebido