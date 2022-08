Esta é a melhor maneira de limpar os armários da cozinha e nem todos sabem

Limpar os armários da cozinha é a melhor saída para conservá-los por mais tempo, além de deixar o ambiente mais agradável.

O problema é que tem gente que não dá muita importância para isso, deixando essa tarefa para um segundo plano.

E se você faz parte desse grupo é hora de deixar a preguiça de lado e usar nossas técnicas para manter os seus armários novinhos e em folha!

Até porque essa limpeza é necessária já que no local acumula sujeiras, respingos, gordura e outros resíduos de produtos que utilizamos na cozinha.

Chegando a criar até mesmo uma espessa camada de sujeira impregnada no material.

Afinal, como limpar os armários da cozinha?

Independente do material, seja ele madeira ou metal, você pode usar uma solução de detergente líquido e água morna.

Com ela você consegue remover manchas de alimentos, poeira e acumulação de gordura.

Mas pode onde começar?

O ideal é iniciar a limpeza pela parte superior e só depois limpar a parte de baixo. Assim, coloque um pouco de líquido no pano e depois limpe bem.

Por fim, utilize outro pano para secar bem os armários. Tenha atenção a esta etapa: não deve mesmo deixar restos de água nos armários, já que pode afetar a cor e manchar.

Caso o seu armário tenha portas de vidro, recomendamos limpá-lo com um papel no lugar do pano para não grudar pluminhas do tecido na superfície.

Bom, mas caso você precise fazer uma limpeza mais profunda você deve retirar tudo dos armários e gavetas, incluindo revestimento se existir, começando, mais uma vez, pelo topo.

E então, aspire o local, recolhendo todas as migalhas e pó e limpe com água morna e o seu detergente normal.

Por outro lado, caso seus armários estiverem impregnados de gordura, inclusive, até com uma textura pegajosa e uma cor amarelada.

Opte por esfregar suavemente a área com uma pasta de bicarbonato de sódio e água, usando uma escova de cerdas macias.

