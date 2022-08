Feira voltada aos pets em Anápolis terá até desfile de moda

Ocorre nesta sexta-feira (26) e sábado (27) a 7ª Feira Estadual de Produtos e Serviços para animais de estimação (Feipet) 2022. O evento será realizado na Faculdade Fama, na Vila Jaiara, região Norte de Anápolis.

No primeiro dia, as atividades começam às 16h e se estendem até às 22h. No sábado, será das 10h às 20h. A programação integra o calendário de atividades preparadas para comemorar os 74 anos da Vila Jaiara.

A festa irá reunir empreendedores do mundo pet, apresentando produtos e serviços. Também haverá um desfile de moda com os bichinhos de estimação.

Os tutores interessados em colocar os animais para participar podem enviar uma foto através do site da Feipet. A organização irá avaliar e fazer a seleção tanto para a passarela, quanto para uma exposição de cães de raça.

Essa será a primeira vez que este evento será realizado fora do tradicional evento “Portões Abertos da Base Aérea de Anápolis”.