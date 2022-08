Onde encontrar álbuns e figurinhas da Copa do Mundo em Goiás?

Embarcando no clima de Copa do Mundo, o álbum de figurinha dos jogadores das seleções já está liberado para a venda em alguns sites como a Panini – empresa responsável por gerenciar a divulgação do produto – e bancas de revistas espalhadas em Goiás. Além dessas opções, algumas livrarias do estado também decidiram entrar na onda para não perder este nicho de mercado.

Os valores para adquirir a mercadoria variam de R$ 12, para versão mais simples que é em brochura, até R$ 44,90 no caso da opção em capa dura que começará a ser vendida a partir do dia 02 de setembro.

Além da opção, os colecionadores também podem optar por garantir o kit que acompanha um total de 20 figurinhas no valor de R$ 80.

Em Goiânia, a Livraria Leitura, localizada no Goiânia Shopping, a revistaria Três Irmãos, no Setor Central, e o Armazém do Livro, no Nova Suíça, são alguns dos comércios que estão oferecendo o álbum.

Já em Anápolis, é possível garantir a mercadoria em alguns pontos como o Magazine Anapolino, na rua Manoel D’abadia, no Setor Central, e na Magazine Universitária, na Vila Santa Isabela.

Para aqueles que não encontrarem o produto em pontos de venda físico, basta acessar o site oficial da Panini e garantir o álbum.