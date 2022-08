Policiais salvam garoto que estava tendo convulsão no bairro Jundiaí, em Anápolis

Uma criança, que passava mal na Avenida Mato Grosso, localizada no bairro Jundiaí, em Anápolis, foi socorrida pela Polícia Militar. A situação aconteceu na tarde desta quarta-feira (24).

Os agentes perceberam uma movimentação próximo ao menino, que estava tendo convulsões. Diversos populares presenciavam a cena e chamaram por ajuda.

A PM então decidiu averiguar e se deparou com a criança no chão, com a aparência arroxeada e já desmaiada.

Imediatamente o garoto foi colocado na viatura, juntamente com a mãe, que também não estava se sentindo bem.

Os militares acionaram a sirene para abrir o trânsito e levaram o menino para a Unidade de Pronto Atendimento Pediátrica de Anápolis. No local, a vítima recebeu os devidos atendimentos.