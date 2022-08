Ceará x Athletico: Onde assistir, escalações e arbitragem

Válido pela 24ª rodada do Brasileirão, o confronto entre Ceará e Athletico coloca frente a frente times em lados opostos da tabela. A partida será disputada neste sábado (27), às 21h, no Castelão. Saiba onde assistir Ceará x Athletico.

O Furacão está na 6º posição, com 38 pontos conquistados. Na outra ponta da tabela, o Vozão é o 15º, duas posições acima da zona de rebaixamento, com 26 tentos somados.

A partida será transmitida para todo o Brasil no Sportv e no Premiere.

Como estão as equipes?

Eliminadas da Copa do Brasil, ambas as equipes tiveram a semana livre para treinamentos.

Recentemente, o Ceará anunciou a contratação do técnico Lucho González, argentino que encerrou a carreira defendendo as cores do Athletico.

No entanto, ele não estará no banco de reservas para comandar o alvinegro. A equipe será comandada pelo auxiliar técnico Juca Antonello.

Como vem o Ceará?

Para a partida diante do Athletico Paranaense, Juca Antonello contará com o retorno do lateral-direito Nino Paraíba, que cumpriu suspensão na partida diante do Bragantino. Do outro lado, o lateral-esquerdo Victor Luís é dúvida.

Desta forma, o Vozão deve vir a campo com a seguinte escalação: João Ricardo; Nino Paraíba, Messias, Luiz Otávio e Victor Luís (Bruno Pacheco); Richard, Guilherme, Vásquez e Vina; Mendoza e Zé Roberto

Como vem o Athletico Paranaense?

De olho na semifinal da Libertadores, onde enfrenta o Palmeiras na terça-feira (30), o técnico Felipão deve mandar a campo um time totalmente reserva.

O treinador não contará com as presenças de Marlos, Marcelo Cirino e Christian, todos lesionados.

A provável escalação para o confronto diante do Ceará é a seguinte: Anderson; Orejuela, Matheus Fernandes, Nico Hernández e Pedrinho; Hugo Moura e Erick; Rômulo, Vitor Bueno e Vitinho; Vitor Roque.

Ficha Técnica:

Ceará x Athletico Paranaense – 24ª rodada do Campeonato Brasileiro

Local: Arena Castelão, Fortaleza (CE)

Horário: 21h

Onde assistir Ceará x Athletico: Sportv e Premiere

Árbitro: Vinicius Gonçalves Dias Araujo (SP)

Assistentes: Fabrini Bevilaqua Costa (SP) e Daniel Paulo Ziolli (SP)

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP)

Ceará: João Ricardo; Nino Paraíba, Messias, Luiz Otávio e Victor Luís (Bruno Pacheco); Richard, Guilherme, Vásquez e Vina; Mendoza e Zé Roberto

Técnico: Juca Antonello

Athletico Paranaense: Anderson; Orejuela, Matheus Fernandes, Nico Hernández e Pedrinho; Hugo Moura e Erick; Rômulo, Vitor Bueno e Vitinho; Vitor Roque.

Técnico: Felipão

