O antropólogo e doutor em arqueologia Altair Sales Barbosa, considerado um dos maiores expoentes brasileiros nos estudos sobre o Cerrado, recebeu nesta segunda-feira (22 de agosto) homenagem referente à Comenda Literária Antônio Almeida, durante sessão solene na Câmara Municipal de Goiânia. Altair Sales atua como professor e pesquisador visitante no Programa de Pós-graduação em Sociedade, Tecnologia e Meio ambiente (Mestrado e Doutorado em Ciências Ambientais) da Universidade Evangélica de Goiás – UniEVANGÉLICA.

A honraria, criada pelo Decreto Legislativo nº 038, de 08 de dezembro de 2020, é uma homenagem do Legislativo Goianiense entregue a escritores previamente indicados por organizações culturais do Estado de Goiás. O nome da comenda foi dado em referência a Antônio de Sousa Almeida, fundador da Editora Kelps. A propositura é do vereador Anselmo Pereira. Tradicionalmente, a solenidade é realizada no dia 21 de agosto, exceto neste ano, que foi promovida no dia 22. Na ocasião, foram homenageados os agraciados de 2020, 2021 e 2022.

“Ser agraciado com tamanha honraria é motivo de gratidão. O legislativo goianiense demonstra seu profundo respeito pelos escritores do Estado e por representantes das mais diversas áreas do conhecimento. Ainda, sinto-me profundamente honrado por ter representado a UniEVANGÉLICA, instituição que me acolheu como pesquisador. Embora seja a mais nova universidade do Brasil, tem sua cabeça voltada para o alto, buscando iluminar a humanidade. A Universidade Evangélica de Goiás é orgulho de todos nós. Também agradeço ao Instituto Histórico e Geográfico de Goiás (IHGG), que é uma casa que me acolhe e que tem lutado pela valorização e divulgação da ciência e cultura em Goiás.”, destaca o homenageado professor doutor Altair Sales Barbosa.

O professor doutor Sandro Dutra e Silva, Pró-reitor de pós-graduação, pesquisa, extensão e ação comunitária da UniEVANGÉLICA, destacou o importante papel desempenhado por Altair Sales nas pesquisas sobre o Cerrado brasileiro: “o professor Altair Sales, que hoje ocupa com maestria o papel de pesquisador em nossa instituição, tem contribuído sobremaneira para os estudos sobre o Cerrado. Tenho tido a honra de dividir com ele estudos sobre história natural e história ambiental do cerrado, muito bem definido por ele como um ‘sistema biogeográfico’, com complexas relações simbióticas. E temos atuado juntos em nosso laboratório de história ambiental, no qual eu e toda equipe temos aprendido sobre quão rico e complexo é o nosso Cerrado. Altair foi o fundador do Memorial do Cerrado e diversos outros polos de cultura e memória em nosso Estado. Seu trabalho é reconhecido em terras brasileiras e em outros países”.

Para o presidente da Associação Educativa Evangélica e chanceler da UniEVANGÉLICA, Augusto César Rocha Ventura, “sempre que um dos pesquisadores da Universidade Evangélica de Goiás se destaca, o nome da instituição fica em evidência. A presença do professor doutor Altair Sales Barbosa no meio acadêmico engrandece as pesquisas realizadas nos programas de pós-graduação. A homenagem recebida na Câmara Legislativa é mais do que merecida”.

O reitor da UniEVANGÉLICA, Carlos Hassel Mendes, não escondeu a alegria em ver o trabalho do professor Altair Sales reconhecido. “A Universidade Evangélica de Goiás tem o privilégio de contar com mentes brilhantes em seu meio acadêmico. Com certeza o trabalho deste renomado pesquisador brasileiro eleva nossas pesquisas a um patamar superior”, declara.

A indicação de Altair Sales para receber a Comenda Literária Antônio Almeida foi do Instituto Histórico e Geográfico de Goiás (IHGG). Em 2022, receberam a comenda os escritores Elizabeth Abreu Caldeira Brito, indicada pela Academia Feminina de Letras e Artes de Goiás (AFLAG); Miguel Jorge, pela Academia Goiana de Letras (AGL); Hélio Rocha, pela Academia Goianiense de Letras (AGnL); Geraldo Coelho Vaz, pelo Instituto Histórico e Geográfico de Goiás (IHGG); e Lêda Selma de Alencar, pela União Brasileira de Escritores, Seção de Goiás (UBE-GO). O evento contou com, ainda, além da premiação, com um sarau poético.

Na oportunidade, foram homenageados os premiados das duas edições anteriores: Altair Sales Barbosa, indicado pelo IHGG; Arthur Rios, UBE-GO; Hélio Moreira, AGL; Nancy Ribeiro de Araújo e Silva, AFLAG; e Nelci Silvério de Oliveira, AGnL, em 2020. Em 2021 foram Delermando Vieira, UBE-GO, Eurico Barbosa, IHGG, Lena Castelo Branco Ferreira de Freitas, AFLAG, Marislei de Souza Espíndula Brasileiro, AGnL, e Nasr Nagib Fayad Chaul, indicado da Academia Goiana de Letras.

Sobre Altair Sales

O doutor Altair Sales Barbosa é Natural de Correntina, BA. Possui graduação em Antropologia pela Universidade Católica de Chile (1970), é doutor em Arqueologia Pré-Histórica pela Smithsonian Institution, National Museum of Natural History de Washington, Estados Unidos (1991).

O vasto currículo inclui ainda o posto de professor universitário titular; sócio titular do Instituto Histórico e Geográfico de Goiás; fundador do Instituto Goiano de Pré-história e Antropologia e do Instituto do Trópico Subúmido. É fundador do Memorial do Cerrado – Goiânia -GO; fundador do Memorial Serra da Mesa – Uruaçú-GO e de outros polos de cultura no interior de Goiás, Tocantins e Bahia.

Participou como sócio fundador na fundação da Sociedade de Arqueologia Brasileira. Além de ser pesquisador e professor na UniEVANGÉLICA, é ainda professor convidado e pesquisador do Instituto Anchietano de Pesquisas da Universidade do Vale do Rio dos Sinos (RS) e pesquisador do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPq. Sales participou de vários trabalhos em frentes de atração com indígenas brasileiros, juntamente com os sertanistas Jesco von Puttkamer, Orlando Vilas Boas, Francisco Meirelles, Apoena Meirelles e Acary de Passos Oliveira.

Possui ampla experiência na área de Antropologia, com ênfase em Arqueologia, atuando principalmente nos seguintes temas: Arqueologia, Cerrado, Antropologia, Meio Ambiente e Cultura. É autor de vários artigos e livros científicos. Seu nome está presente na Estante do Escritor Goiano, do Serviço Social do Comercio e em diversos estudos antropológicos. É mencionado nos livros Estudos Literários de Autores Goianos e Escritores de Goiás.

Professor Altair Sales é mencionado também no livro Dossiê de Goiás. Estudado no Dicionário do Escritor Goiano (2016) de José Mendonça Telles. Biografado no Dicionário Bibliográfico de Goiás de Mario Ribeiro Martins, Rio de Janeiro (1999). É verbete do Dicionário Bibliográfico Regional do Brasil de Mario Ribeiro Martins. Além dos livros publicados, está preparando uma nova obra, em conjunto com o professor Sandro Dutra, que é um livro paradidático sobre a história natural do Brasil.

Atualmente, coordena o projeto Enciclopédia Virtual do Cerrado e mantém o blogger – Cerrado do Científico ao Poético: http://altairsalesbarbosa.blogspot.com.br/

Comenda

O nome da comenda é uma homenagem a Antônio de Sousa Almeida, fundador da Editora Kelps. “Como empresário do segmento editorial, se notabilizou pela ousadia, dinamismo, criatividade, responsabilidade social e intransigente apoio à cultura genuinamente goiana, o que lhe valeu o título que tanto o orgulhava de “mecenas da cultura goiana”. Graças ao trabalho que a Editora Kelps emprestou aos intelectuais goianos, levou sua empresa a ser reconhecida como ‘a casa administrada por um tecelão da poesia’”, explica o autor da proposta, vereador Anselmo Pereira.

Antônio da Kelps, como era conhecido, faleceu no dia 21 de agosto deste ano, aos 70 anos de idade, por complicações da Covid-19 enquanto passava pelo tratamento de um câncer na coluna. Ele era vice-presidente da Federação das Indústrias do Estado de Goiás (Fieg), diretor administrativo da Associação Brasileira da Indústria Gráfica (ABIGRAF), e presidente do Sindicato das Indústrias Gráficas do Estado de Goiás (Sigego).

Com informações da Câmara de Vereadores de Goiânia, Mapa Goiano e blog pessoal do professor Altair Sales