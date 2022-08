Gustavo Corasini, ator mirim de ‘Pantanal’, tem melhora e consegue comer

O ator mirim Gustavo Corasini, 12, intérprete do personagem Tadeu na primeira fase da novela “Pantanal” (Globo) apresentou melhoras após ter sido atropelado na última terça-feira (23). Em um novo boletim, a mãe dele, Fernanda Corasini, disse que ele conseguiu se alimentar.

Através dos Stories do Instagram, ela afirmou que o ator ingeriu frutas. Ela disse que a sonda “foi travada para ver se ele sente dores ou vontade de fazer xixi para poder ser retirada”. Além disso, Fernanda informou que os exames de sangue e a parte ortopédica tiveram bons resultados.

Apesar disso, o emocional de Gustavo está abalado após saber sobre a morte de seu amigo, Eduardo. “Está muito triste, chorou muito ao saber da notícia. De tempos em tempos se recorda dos momentos que passaram juntos e chora. Com fé em Deus, logo iremos para casa”, escreveu.

Gustavo está internado no Hospital Santa Marcelina, na zona leste de São Paulo. Na madrugada desta quinta (25), ele recobrou a consciência e conversou com a mãe, pela primeira vez desde o acidente. O ator da novela de Bruno Luperi estava enfeitando a calçada do condomínio onde mora, quando ele e um amigo foram checar um pedreiro que havia caído na casa da vizinha.

“O resgate foi socorrer e eles, curiosos, foram ver o que tinha acontecido. Uma moradora foi tirar o carro do lugar para dar passagem e se perdeu no câmbio automático e atropelou os meninos”. Gustavo quebrou o braço, a perna e ainda fraturou a bacia.