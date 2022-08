O que esses servidores passam é sono ou realidade?

Eu estava sonhando, e no sonho recebi ligações e mensagens sobre o mesmo assunto. Um total de seis pessoas, reclamando da forma como estão se sentindo acuadas e oprimidas no trabalho. Estão recebendo ordens diretas e indiretas para que, além do trabalho, sejam cabos eleitorais de candidatos que estão fazendo campanha nesse momento.

O ativismo como militantes políticos desses servidores não tem horário. O que interessa é cumprir a ordem. Se eventualmente discordarem, a gratificação é cortada no caso de servidor efetivo. Para servidores comissionados, nesse caso de rebeldia, a demissão.

No sonho, minha resposta foi padrão. Tem uma ferramenta chamada PARDAL. O TSE criou esse aplicativo para denúncias nas eleições. Em seguida, avisei a todos que se estão insatisfeitos, peçam para sair apesar das dificuldades.

Acordei na madrugada refletindo sobre esse sonho. Relembrei que em 23 de dezembro de 2021, véspera do Natal, tivemos em Anápolis uma sessão extraordinária de URGÊNCIA, para votarmos o aumento do IPTU e criarmos mais vagas para cargos comissionados.

É óbvio que votei contra, mas infelizmente o projeto foi aprovado pela maioria.

Anápolis tem cerca de 1500 comissionados. Gostaria que ainda fosse um sonho, mas essa despesa é a triste realidade. Mais de 800 destes, ganham o subsídio mensal de R$ 1574,40. Inclusive foi pago hoje! Estão “satisfeitíssimos”. O valor líquido foi de R$ 1526,17.

Aí tive a curiosidade de fazer umas contas que vão servir para os leitores e esses servidores prestarem bem atenção:

22 dias de trabalho. R$ 70 por dia

08h por dia. R$ 08,50 por hora.

Se saírem à noite e/ou final de semana para ações políticas “voluntárias”, o valor da sua hora trabalhada, ficará menor que o preço de um picolé de fruta.

Há momentos que exigem escolhas. “Nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão”.

Anápolis precisa dos anapolinos.

É isso.

José Fernandes é médico (ortopedista e legista) e bacharel em direito. Atualmente vereador em Anápolis pelo PSB. Escreve todas às sextas-feiras. Siga-o no Instagram.