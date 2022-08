Publicado edital para concurso público da Polícia Civil de Goiás

Foi publicado nesta sexta-feira (26), no Diário Oficial do Estado, editais de concursos públicos para diversos cargos na Polícia Civil de Goiás. Ao todo, são 864 vagas.

Conformes os documentos, 450 vagas são para Agente de Polícia de 3ª Classe. Há 310 oportunidades para Escrivão de Polícia de 3ª Classe e 60 cargos de Papiloscopista Policial de 3ª Classe.

A remuneração inicial para estes cargos é de R$ 6.353,13. O período de inscrições vai de 26 de setembro a 25 de outubro. O candidato deve pagar taxa de R$ 110. A prova para o cargo de agente será no dia 11 de dezembro e, para escrivão, no dia 08 de janeiro. Quem se candidatar a papiloscopista fará a avaliação em 15 de janeiro do próximo.

Outro dos editais publicados oferece 44 vagas para Delegado de Polícia Substituto, com remuneração inicial de R$ 23.811,22.

As inscrições para o cargo serão abertas em 20 de setembro e seguem até 20 de outubro, com taxa de R$ 200. A prova objetiva está prevista para ocorrer no dia 04 de dezembro deste ano.

As provas para todos os cargos serão divididas em seis etapas, iniciando com as provas objetiva e discursiva; posteriormente, os candidatos aprovados passarão por teste de aptidão física e pelas avaliações psicológica e de vida pregressa. A última fase é composta pelo curso de formação.

Para a vaga de Delegado de Polícia Substituto, haverá ainda a etapa de avaliação de títulos.

Os editais estarão disponíveis na íntegra no site do Instituto AOCP, responsável pelo certame.