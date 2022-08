Anápolis dá mais um passo para ter grande feira voltada ao agronegócio

Em mais um passo para trazer uma das maiores feiras do agronegócio da América Latina para Anápolis, o prefeito Roberto Naves (PP) se reuniu nesta semana com o grupo de representantes da empresa que desenvolve o projeto de criação do evento.

Juntamente com o Sindicato Rural, o objetivo é trazer já no próximo ano a Agrishow, que acontece todo ano, em Ribeirão Preto (SP).

O evento seria focado em tecnologia e outros temas voltados ao agronegócio. A ideia, segundo Roberto, é transformar Anápolis em vitrine nacional para o setor.

“Vamos utilizar os fatores que nos favorecem, como a localização estratégica, para provocarmos um boom em diversos setores, como o turismo e o agronegócio. Vamos fazer de Anápolis o local ideal para as grandes negociações e vitrine para o Brasil”, afirmou.

Ao final da reunião, a representante do grupo, Carla Tuccilio, indicou que o encontro foi decisivo para que o projeto possa ser executado no município.

O prefeito já havia anunciado a pretensão de trazer para a cidade uma feira voltada ao agronegócio em maio, durante prestação de contas na Câmara. Conforme Roberto, o evento poderia “competir com a Tecnoshow”, de Rio Verde.