Bradesco faz aquisição que pode acabar com os planos do Nubank

O Bradesco oficializou a compra de uma nova instituição financeira no México para aumentar as operações na América Latina e entrar com tuno no ramo de contas digitais.

Para isso, o banco brasileiro adquiriu o Ictineo Plataforma, uma Sociedade Financeira Popular, ou SOFIPO. O foco será voltado para pessoas físicas, com a possibilidade de planos de poupança e empréstimos aos seus associados.

O Bradesco já possuía uma filial naquele país chamada Bradescard México, há 12 anos.

“A aquisição da instituição Ictineo Plataforma nos abrirá uma nova frente de negócios financeiros de alto potencial de crescimento no México, um país de vários predicados, como o fato de ser o segundo maior PIB da América Latina”, explicou, em nota, o presidente do Bradesco, Octavio de Lazari Junior.

Além do mais, essa tornou- se a segunda aquisição do banco privado brasileiro. A primeira teria sido a compra de 51% da gestora de fundos de investimento do BV (antigo Banco Votorantim).

Concorrência

A grande questão é que o Nubank já estava em uma longa caminhada de investimentos no México e, com esse novo impulso do Bradesco, poderá sugir uma ameaça para o ‘roxinho’.

Vale ressaltar que, ao final do segundo trimestre de 2022, o banco digital alcançou a marca de 2,7 milhões de clientes no país latino-americano e se efetivou como o maior emissor de cartões de crédito do país.

Agora, a Bradescard assumiu a mesma meta: chegar ao topo da lista de emissores de cartões de créditos do México, deixando a tensão no ar.