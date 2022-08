Curso Meta dá até 40% de desconto para quem vai participar do concurso da PCGO com mais de 860 vagas

Foi divulgado nesta sexta-feira (26), pela Secretaria de Estado da Administração de Goiás, o edital para o tão esperado concurso público da Polícia Civil.

Ao todo, estão disponíveis 864 vagas, distribuídas entre os cargos de Agente de Polícia, Escrivão de Polícia, Papiloscopista e Delegado Substituto.

Essas vagas estão divididas da seguinte forma: 450 vagas para Agente de Polícia, 310 vagas para Escrivão de Polícia, 60 vagas para Papiloscopista e 44 vagas para Delegado.

Para os três primeiros cargos, os requisitos são ter idade mínima de 18 anos e curso superior em qualquer área de formação. Já para delegado, é preciso ser bacharel em Direito.

