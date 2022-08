Uma mulher de 39 anos ficou com diversas lesões no rosto após ser agredida pelo marido, de 36, no Setor Primavera, em Jaraguá.

O Portal 6 apurou que as agressões teriam sido iniciadas por ciúmes, após ela receber o dinheiro por uma faxina que havia feito.

Como o pagamento foi realizado por um homem, o marido a acusou de ser infiel e começou a dar diversos socos e pontapés na vítima, além de bater com a cabeça dela no chão.

Após o ataque de fúria, ele foi para o quarto da residência dormir. A mulher aproveitou o momento para acionar a Polícia Militar (PM).

Ao chegarem no local, os militares encontraram a vítima toda machucada. O marido foi encontrado dormindo, tendo sido dada voz de prisão para o suspeito.

Ambos foram encaminhados para o Hospital Estadual de Jaraguá Dr. Sandino de Amorim (HEJA), para a confecção de laudo médico e posteriormente levados até o distrito policial da cidade.