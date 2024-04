Eleitor de Goiânia poderá transferir título e fazer outras alterações no feriado e fim de semana; veja detalhes

Gabriella Pinheiro - 30 de abril de 2024

Durante o feriado do Dia do Trabalhador, comemorado nesta quarta-feira (1º), a Central de Atendimento ao Eleitor de Goiânia estará aberta ao público para atendimento à população. O horário de funcionamento será das 07h às 17h.

De acordo com o Tribunal Regional Eleitoral de Goiás (TRE-GO), além da data, no sábado (04) e no domingo (05), o local também estará com as portas abertas no mesmo horário. Assim, quem precisar do serviço poderá fazer a inscrição eleitoral, alteração de dados ou transferir o título.

Segundo o órgão, eleitores e eleitoras receberão senhas, por ordem de chegada, observando a capacidade limitada de atendimento.

Em dias úteis até a data-limite para realização do cadastro, que é no dia 08 de maio, o local ficará aberto a partir das 08h até às 18h.

A Central de Atendimento ao Eleitor fica localizada no Edifício Ialba-Luza, situado na esquina da Avenida T-1 com a Orestes Ribeiro (antiga T-52), no Setor Bueno.