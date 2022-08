Últimos dias para fazer inscrição no programa ‘Meu Lote, Minha História’

Os moradores de Anápolis que ainda não se cadastraram no “Meu Lote, Minha História” têm poucos dias para fazê-lo. As inscrições foram abertas no dia 19 de julho e se encerram em 16 de setembro.

O projeto criado pela Prefeitura Municipal prevê a doação de 2,8 mil lotes a famílias carentes da cidade. Para concorrer basta acessar o site do programa, preencher o formulário e depois enviar os documentos de forma online.

Depois destes passos, o candidato vai receber uma visita domiciliar. A finalidade da ação é conferir se informações descritas estão corretas.

A Prefeitura explicou que a ordem de cadastro não influencia nas chances de ser contemplado com um lote. Sendo assim, aqueles que se inscreverem, mesmo nos últimos dias, não serão prejudicados.

Critérios

Para participar, o cidadão precisa ter idade mínima de 18 anos, morar em Anápolis há pelo menos cinco anos seguidos e a renda familiar bruta mensal não deve ultrapassar um salário mínimo e meio.

Além disso, só poderá haver uma inscrição por núcleo familiar. O candidato também não pode ter sido beneficiado com nenhum outro programa habitacional e nem deve ser proprietário de algum imóvel ou ter adquirido financiamento no âmbito do Sistema Nacional de Habitação.