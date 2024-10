Confirmado homicídio em Anápolis: veja todos os detalhes

Vítima foi esfaqueada. Samu esteve no local, mas pôde apenas confirmar o óbito

Da Redação - 13 de outubro de 2024

Crime foi registrado pelas câmeras de segurança do local. (Foto: Reprodução)

Um jovem, de 24 anos, identificado como sendo William Borges da Silva, foi morto na tarde deste domingo (13), após ser esfaqueado por um homem, de 27 anos, no bairro Jardim Lusitano, em Anápolis.

Conforme relatado às autoridades por testemunhas, momentos antes, o suspeito e a vítima estavam juntos de outros dois jovens, bebendo e supostamente utilizando entorpecentes em uma residência.

Após deixarem a propriedade e já na rua, o suposto autor, bastante embriagado, teria ido em direção ao jovem, com uma faca em punho.

Imagens de câmeras de segurança do local registraram o momento em que a vítima aparece caminhando, na companhia de outro homem. Momentos depois, o suspeito aparece na filmagem, correndo atrás do jovem e lhe desferindo um golpe, na altura do tórax, que o faz cair no chão.

Após isso, o suspeito fugiu do local, tomando rumo ignorado. A suspeita é que um desentendimento entre as partes teria sido o pivô para a agressão.

Um jovem que estava presente no local teria tentado ajudar a vítima, que estava se afogando no próprio sangue, mas sem êxito. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) esteve presente no local e constatou a morte.

Após tomarem ciência do caso, policiais militares conseguiram localizar o suspeito na residência da irmã, no bairro Paraíso. Questionado, ele confessou o crime.

Diante das informações, ele foi conduzido até a unidade policial e preso em flagrante pelo crime de homicídio.