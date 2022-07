Abertas inscrições para o “Meu Lote, Minha História” da Prefeitura de Anápolis; veja como fazer

Foram abertas nesta terça-feira (19) as inscrições para o ‘Meu Lote, Minha História’, programa da Prefeitura de Anápolis que vai doar 2,8 mil lotes a famílias carentes.

O edital que estabelece regras para os candidatos foi publicado no Diário Oficial do Município (DOM) desta segunda-feira (18).

Os candidatos terão de cumprir três etapas para concorrer. A primeira delas é preencher o formulário via internet, por este link, depois enviar documentos por upload e, enfim, receber visita domiciliar para conferência de informações. O prazo vai até o dia 16 de setembro.

Segundo a Prefeitura, a ordem de cadastro não influencia nas chances de ser contemplado com um lote. A definição se dará pela maior pontuação, incluindo renda per capita e composição do grupo familiar.

O endereço do lote concedido a cada candidato, prevê o edital, será estabelecido por sorteio. Depois da concessão, o beneficiado tem até um ano para começar a construção, com um projeto arquitetônico oferecido pela administração.

Critérios

A Prefeitura estabeleceu critérios para inscrição dos candidatos. Só poderá haver uma inscrição por núcleo familiar. Os inscritos também devem ter idade mínima de 18 anos, morar em Anápolis há pelo menos cinco anos seguidos e a renda familiar bruta mensal não deve ultrapassar um salário mínimo e meio.

Ademais, o candidato ou qualquer outro membro do núcleo familiar não pode ter sido beneficiado com nenhum outro programa habitacional e também não deve ser proprietário de nenhum imóvel ou ter adquirido financiamento no âmbito do Sistema Nacional de Habitação.

Cronograma

Depois do encerramento do período de inscrições, a Prefeitura fará um filtro até 17 de outubro para eliminar candidatos que eventualmente não cumpram os requisitos do edital.

A segunda etapa, com envio de documentos, vai começar no dia 21 de novembro e segue até 16 de dezembro. O início das visitas técnicos para averiguar as informações está marcada para 27 de março.